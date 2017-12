Northug: – Jeg ser på det som humor

NTB Sport

– Jeg ser på det som humor, og det tror jeg de fleste andre gjør også, var Northugs svar om spesielt den ene meldingen som ble lagt ut i etterkant av at han ikke ble tatt ut i 10-mannstroppen til Ruka sist helg.

I den meldingen disset han flere av sine lagkamerater, og det var det som fikk landslagstrener Tor Arne Hetland til å karakterisere akkurat den meldingen som et grovt overtramp.

31-åringen virket litt sliten og tom for den energien som preger ham i hans beste stunder under pressekonferansen på Lillehammer Hotell i forkant av helgens to verdenscuprenn i Lillehammer.

Northug vet hva som står på spill. han bør helst prestere litt over middels for å få flere sjanser i verdenscupen før jul.

Respekt

Northug skulle egentlig ha startet sesongen i svenske Bruksvallarne i begynnelsen av november, men så ble han syk, og problemene med luftveier og bihuler og sår hals gjorde at det heller ikke ble noen nasjonal sesongåpning på Beitostølen.

Dermed kom han heller ikke med til Ruka og verdenscupåpningen der. Det fikk mange til å mene at han ikke ble behandlet med den nødvendige respekten av ledelsen i Norges Skiforbund. Kritikerne av skiforbundets ledelse mener at Northug burde ha fått spesialbehandling for å komme seg i best mulig form til OL i Pyeongchang.

Det er tross alt Northug som har plukket norske herregull i mesterskap i de siste 10 årene.

Northug var mild i sin dom over skiforbundets uttakspolitikk.

– Hvordan synes du landslagsledelsen har tilrettelagt for deg med tanke på OL?

– Vi har en god dialog med landslagsledelsen om hva som er fornuftig å gå. Planen er ikke veldig ulik terminlisten.

– Noen mener at du ikke er blitt behandlet med respekt?

– Jeg har mine tanker, men det er ikke slik at jeg trenger å dele dem på en slik pressekonferanse som dette.

Spennende

Mens konkurrentene fikk boltre seg i Finland sist helg, ble det norgescup på Gålå for Northug. Der ble det 19.-plass på sprinten og 17.-plass på 15 kilometer fri teknikk.

Northug forklarte fredag at det ble trent helt inn mot forrige helg, og at Gålå kom i tillegg til treningen.

– Det ble konkurranse i tillegg til trening, og det er vel der jeg har vært i nasjonale renn de siste 10-15 årene. Jeg evaluerer med meg og mine og trenger ikke å gi så mye mer uttrykk for det, sa Northug om rennene på Gålå.

I Lillehammer åpner det med sprint lørdag. Søndag er det skiathlon. Northug bør helst prestere i sprinten i hvert fall for å få gå i Davos og Toblach de to neste helgene.

– Nå har jeg fokus på å gå gode skirenn. Det er det jeg kan gjøre noe med. Jeg føler at jeg har levert gode tester på kapasitet og at jeg får ut det i løpet av konkurranser, sa Northug.

