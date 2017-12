NHL: Daniel Sedin i 1000-poengsklubben

NTB Sport

Han ble medlem av den eksklusive klubben med firesifret antall poeng i verdens tøffeste ishockeyliga, hvor han selskap av tvillingbroren Henrik og 85 andre. Daniel Sedin har scoret 376 mål og stått bak 625 assist på sine 1251 NHL-kamper.

– Det føles stort både for meg og Henrik å ha klart det for samme klubb, og i en by hvor vi trives utrolig bra, sa Daniel Sedin til Sportbladet etter å ha nådd "drømmegrensen".

37-åringen sto med 998 poeng foran kampen i Nashville. Først assisterte han til Loui Erikssons 2-2-mål. I midten av den tredje perioden scoret Sedin det historiske målet. Et håndleddskudd i overtall fant nettmaskene via en Predators-kølle og ga 3-3 for Vancouver.

Senere assisterte han igjen på Erikssons 5-3-mål.

Daniel Sedin ble den femte svenske spilleren som har nådd 1000 målpoeng i NHL. De andre er Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Nicklas Lidström og broren Henrik.

Til sammenligning har Mats Zuccarello, som har spilt flest NHL-kamper (408) av norske spillere, 282 målpoeng fordelt på 90 mål og 192 assist.

Rask vending

I en annen kamp torsdag scoret Jonny Brodzinski og Jussi Jokinen med ni sekunders mellomrom og vendte 1-2 til 3-2 da Los Angeles Kings slo Washington Capitals 5-2 på bortebane.

Marian Gaborik scoret to ganger for Kings, som økte to ganger i tomt bur i siste minutt. Laget leder Pacific-avdelingen to poeng foran Vegas Golden Knights, som tapte 2-5 for Minnesota Wild.

Mattias Janmark avgjorde i forlengningen med sitt annet mål i kampen da Dallas Stars slo Chicago Blackhawks 4-3.

I eget mål

Kris Russell scoret vinnermålet da Toronto Maple Leafs slo Edmonton Oilers 6-4, men i eget nett. Han stoppet et skudd, vendte og knallet pucken rett i mål.

– Jeg prøvde å få den vekk, men dere så hva som skjedde, sa en nedslått Russell om scoringen 1.05 minutt før slutt, som ga hjemmelaget ledelsen for godt. Siden selvmål ikke eksisterer i NHL, ble Patrick Marleau kreditert scoringen selv om Russell rørte pucken tre ganger etter hans skudd.

