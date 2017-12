Lundby-rival fotfølges i jakten på rekord

NTB Sport

Det er hysteri rundt den japanske storhopperen. Hun vil med sin neste seier i verdenscupen være tidenes mestvinnende hopper.

Før helgens trippel står Takanashi med 53 enkeltseirer, akkurat det samme som Gregor Schlierenzauer.

– Takanashi har vært soleklart best i mange år. Det er vel det som skal til, at du har eneren. Da kommer populariteten, sier Maren Lundby til NTB om den elleville interessen fra Japan.

Lundby vant torsdagens kvalifisering og serverte et bredt glis da hun passerte horden av japanske pressefolk i mediesonen.

– Det er ganske heavy det presset hun er under, sier Lundby om jakten på Takanashi.

– Selv på fri trening har hun så mange folk med kamera etter seg. Suksessen har gitt henne noen store fordeler, som god økonomi. Hun kan gjøre nesten som hun vil. Men jeg ville nok ikke hatt det presset på meg fram til OL, sier Kolbukameratene-jenta.

I Japan har Takanashi fullstendig danket ut hoppgutta. Der handler alt om å følge superstjernen på kvinnesiden.

– Får vi se det samme her, bare du vinner det meste?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke helt troen på det, men jeg merket allerede i fjor at det virkelig hjelper å vinne noen renn. Det skal jeg prøve å fortsette med, sier Lundby.

– Blir det mer oppmerksomhet, skal jeg bare nyte det. Jeg skal glede meg over at noen vil ha tak i meg. Jeg skal prøve å spre glede, slik at folk blir glad i skihopping for damer, sier 23-åringen.

