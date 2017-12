Lundby parkerte alle i historisk hopprenn

NTB Sport

For da «Ja, vi elsker» ble spilt i Lysgårdsbakken etter den overlegene seieren fredag, nynnet bare hopperen fra Kolbukameratene med.

– Det var nydelig å høre folk synge nasjonalsangen. Noen gråt, men jeg klarte meg fint. Jeg gråter bare når andre gjør det bra, sa Lundby.

– Du sang ikke?

– Jeg nynnet. Jeg må hjem og pugge nasjonalsangen, sa Lundby foran de to siste rennene i den historiske trippelturneringen i hopp for kvinner.

Solid forsprang

To hopp på 96 meter ga et solid forsprang etter åpningsrennet i Lillehammer. Hele 9,3 poeng skiller ned til tyske Katharina Althaus før renn to lørdag. Medaljegrossisten Carina Vogt og superstjernen Sara Takanashi ble parkert med henholdsvis 19,3 og 19,5 poeng.

– Det betyr at jeg har et forsprang for resten av helga. Det er noen historiske greier midt oppe i det hele. Det er utrolig deilig å vinne i verdenscupen for femte gang og ta ledelsen i trippelen, sa Lundby.

Alle ville ha en bit av Norges hoppdronning.

– Det er ganske kult å vinne her. Det har vært en drøm å vinne på hjemmebane. Nå greide jeg det endelig. Det er en fin opplevelse, sa Lundby til NTB.

– Det er gunstig å lede og ha et forsprang, men det gjelder å nullstille. Du har ikke råd til å feile i et eneste hopp, fortsatte totningen.

Søvnløs før premieren

23-åringen slet med å sove foran det historiske rennet.

– Jeg lå våken i to-tre timer før jeg sovnet. Jeg fikk bare ikke sove. Og får helt sikkert ikke sove i kveld heller. Alt på grunn av dette, endelig har vi hoppjentene fått en turnering, sa Lundby.

Trener Christian Meyer slet med å finne ordene på sletta.

– Det er spesielt, stotret Meyer overfor NTB.

Landslagssjefen var blank i øynene. Seieren var så stor for ham og støtteapparatet at han egentlig ga opp forsøket med å forklare hvor mye seieren betyr.

– Jeg finner ikke noen gode ord. Det er ikke ofte du får oppleve dette. Du må nok bli med på en reise i kroppen min for å forstå hvor mye jeg setter pris på denne seieren, sa trønderen.

– Det er litt hoppuka over det her

Sportssjef Clas Brede Bråthen er en av arkitektene bak jentenes hopptrippel.

– Det er veldig morsomt. Maren vinner klart og har sikret seg et godt utgangspunkt foran resten av helgen. Det er litt hoppuka over det her. Det er ikke bare å gå hjem og kose seg over seieren, for det er et kobbel bak som vil ta fra henne ledelsen i sammendraget, sa Bråthen.

– Det blir litt som den tysk-østerrikske seier. Det var norsk seier der også i det første rennet. Asgeir Dølplads satte seg selv på kartet den gangen i 1953, og nå har Maren gjort det her. Nå må vi bare sørge for at trippelen for jentene får en like stor plass i hopphistorien, fortsatte sportssjefen.

Maren Lundby seiler opp som en klar gullkandidat i vinter-OL i februar.

– Hun bekrefter at hun er norsk hoppsports sterkeste medaljekort i OL. Nå ser folk det. Maren er så god som vi har prøvd å fortelle både henne og alle andre, sa Bråthen.

