LeBron James slo tilbake

To dager etter å ha blitt kastet ut av en kamp for første gang i karrieren, scoret James 24 poeng og leverte 12 assist da Cavaliers vant 121-114 over Atlanta Hawks.

Aller mest imponerte han defensivt, og han gjorde livet vanskelig for hjemmelagets storscorer Dennis Schroder.

– Jeg er stolt av mine defensive ferdigheter og tar utfordringen uansett hvem jeg skal dekke, sa James.

– LeBron gjorde en utrolig jobb. Det var noe av det beste jeg har sett hele sesongen, sa trener Tyronn Lue.

Cavaliers slet i begynnelsen av sesongen, men har nå fått sving på sakene og klatret tilbake til tetsjiktet.

Boston Celtics har måttet tåle et par tap etter sin lange seiersrekke, men var torsdag tilbake på vinnersporet anført av Kyrie Irving. Han scoret 36 poeng da Philadelphia 76ers ble slått 108-97, og Celtics er med 19 seirer og fire tap best i ligaen.

– Jeg er bortskjemt som får trene en slik spiller, sa Celtics-trener Brad Stevens.

Will Barton scoret vinnerpoengene 3,2 sekund før slutt da Denver Nuggets slo Chicago Bulls 111-110. Barton scoret seks poeng i kampens siste 45 sekunder.

