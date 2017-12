Løfshus tror russerne blir dømt

NTB Sport

Det betyr at en løper som Maxim Vylegzjanin ikke får gå i helgens renn i Lillehammer.

Vylegzjanin er en av mange russiske utøvere som har fått strøket sine resultater fra Sotsji-OL, og de får heller ikke delta i framtidige OL.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ga de seks langrennsløperne som ble straffet først lov til å delta i verdenscupåpningen i Ruka sist helg, men torsdag kom beskjeden om at de er suspendert.

Merkelig

– Vi synes det er en lettelse at det kom en avklaring. Vi opplevde det som en merkelig situasjon i verdenscupen i Ruka da IOC hadde utestengte utøvere, og FIS ikke hadde gått så langt. Nå har vi fått en suspensjon, og så får det vise seg hva som skjer når de har vært gjennom FIS' dopingpanel, sa Løfshus til NTB fredag ettermiddag.

– Hva forventer du skjer i dopingpanelet?

– Jeg tror at sannsynligheten for at de blir dømt der er stor, men nå må vi dem (russerne) en sjanse til at de får prøvd saken sin der, og så får utfallet bli som det blir.

Straff som nasjon

Marit Bjørgen fikk også spørsmål om situasjonen til de seks russerne under en felles pressekonferanse på Lillehammer Hotell tidligere fredag ettermiddag.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Det er vanskelig å ha noen sterke meninger om det, men jeg er glad for at FIS har kommet til samme konklusjon som IOC, svarte hun.

Bjørgen er klar på hva som bør skje om det kommer bevis for at det ble laget et russisk statsfinansiert apparat som gjorde doping i Sotsji-OL mulig. Der hevder McLaren-rapporten blant annet at urene prøver ble byttet ut med rene.

– Hvis det er sant, så synes jeg ikke at Russland skal få være med i OL. Da synes jeg at de kan få straff også som nasjon, sa Bjørgen.

Bjørgen og resten av kvinneeliten skal ut i sprint i Lillehammer lørdag. Det samme skal herrene. Søndag er det 10 kilometer skiathlon for kvinner og 15 kilometer skiathlon for menn.

