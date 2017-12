Kippe tilbake ti år etter siste cuptriumf

NTB Sport

LSK-veteran Frode Kippe (38) håper å kunne løfte kongepokalen. Det er ti år siden han løftet "bøtta" på Ullevaal.

Han er den eneste som er tilbake fra den LSK-utgaven. Denne uken har Kippe trent alternativt ettersom han har slitt med litt sår hals etter den siste seriekampen mot Molde på Åråsen søndag.

Også Arne Erlandsens assistent Arild Sundgot var med på laget for ti år siden da Haugesund ble slått 2-0.

Erlandsen selv løftet kongepokalen som LSK-kaptein i 1984 etter å ha slått Vålerenga 4-1.

– Det er den største enkeltstående opplevelsen du kan ha som spiller, med alt det som skjer i forkant, selve rammen rundt cupfinalen og alt det festlige som skjer i etterkant hvis du har vunnet, sier Arne Erlandsen til LSK.no.

Erlandsen har vært opptatt av å piske spillergruppen med offensive tanker den siste uken før møtet med Sarpsborg.

Ikke nok å komme dit

– Cupfinalen i seg selv skaper veldig entusiasme i nærmiljøet. Men det er noe mer som kreves. Vi ønsker å vinne den. Vi må ikke være fornøyde med bare å ha kommet dit. Det er lett at man skaper en type metthetsfølelse etter å ha kommet til cupfinalen og reddet plassen i Eliteserien. Da kan jeg si med en gang: Hvis vi har den følelsen, så taper vi cupfinalen. Vi må hele tiden bli bedre og jobbe steinhardt, sier LSK-treneren til LSK.no.

Mens Lillestrøm har hatt en blandet sesong i årets eliteserie, har Sarpsborg hele tiden vært i tetsjiktet. Laget var lenge også Rosenborgs nærmeste utfordrer om gullet.

Preget norsk fotball

Det har derimot kladdet litt mer i høst slik at Rosenborg stakk fra til seriemesterskapet og Molde tok seg forbi til seriesølv.

Sarpsborg under trener Geir Bakke har virkelig fått satt sitt preg på norsk fotball. Laget har stort sett satset på lokale spillere iblandet gode kjøp i det tøffe internasjonale markedet. Sakte, men sikkert har de blå tatt store steg. Det har gått fra bunnstrid og nedrykksspøkelset hengende over seg til å bli en svært stabil klubb som har vært med og kjempet om medaljer i serien. Laget har også hengt med helt fram til cupfinale for annen gang på tre sesonger.

Laget tok seg til sin første cupfinale for to sesonger siden, men da ble Rosenborg for sterk. Nå er målet å ta ytterligere ett trinn.

På grunn av Sarpsborgs innsats på fotballbanen har byen endret seg fra å være "hockeytown" til å være idrettsby nummer en i Norge. Byen ved Glommas bredder har lag i toppen i de fleste idrettene som er å regne med.

