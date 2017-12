Higuaín avgjorde mot gamle kjente

NTB Sport

Napoli hadde muligheten til både å trygge serieledelsen og øke forspranget ned til Juventus til sju poeng. Men det er av sine egne man skal ha det, og tidligere Napoli-spiller Higuaín satte inn kampens første og eneste mål like før kvarteret var spilt på San Paolo.

Mens hjemmepublikumet buet det de klarte, jublet Higuaín etter å ha satt inn Juventus' ledermål. En øredøvende pipekonsert runget ut over stadion hver gang Higuaín var i nærheten av ballen. Den argentinske spissen spilte i Napoli fra 2013 til 2016.

Målet kom etter en kontring der Paulo Dybala til slutt tredde gjennom Higuaín på mesterlig vis. Ikke mindre mesterlig var sistnevntes mottak og avslutning da han satte inn sitt niende ligamål denne sesongen.

Napoli trykket på for en utligning, men ingen av Lorenzo Insignes flere forsøk gikk inn bak Juventus' veterankeeper Gianluigi Buffon. Med Napolis intense ønske om utligning åpnet det seg opp bakover, og det førte til et par gedigne sjanser for bortelaget.

Men Pepe Reina i Napoli-målet sto i veien hver gang. Den spanske keeperen ble også med opp på corner på overtiden uten at det hjalp nevneverdig.

Kampen ebbet ut med 1-0-seier til Juventus. Dermed krympet Napolis ledelse til Juventus ned til kun ett poeng. Napoli kan miste tabelledelsen i Serie A mandag dersom Inter vinner hjemme mot Chievo.

Tidligere fredag vant tabellfirer Roma 2-1 hjemme mot SPAL. Hovedstadslaget er fire poeng bak Napoli. SPAL ligger på sin side under nedrykksstreken med 10 poeng.

(©NTB)