Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene

NTB Sport

Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag. Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017.

Allerede i ved fjorårets tildeling varslet Helleland at hun ville kutte i tilskuddet til NIFs sentralledd også for 2018. Dette gjentok hun også i et intervju med NTB i starten av november.

– Det er ingen grunn til å gå tilbake på det jeg sa for ett år siden etter det som er blitt kjent i de siste dagene, sa Helleland i kjølvannet av bilagsslippet som viste at NIF-toppene hadde brukt mye penger på mat og alkohol.

Blandet mottakelse

NIF hadde bedt om 137,5 millioner i grunnstøtte til forbundet sentralt og regionalt, men får bare 125 millioner kroner. Det er 5 millioner mindre enn for 2017.

– Først og fremst vil vi gjerne takke på vegne av idretten for den tildelingen vi har fått. 710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund.

Hun er samtidig litt skuffet over at tildelingen til NIF sentralt og regionalt er redusert.

– Vi har tatt de politiske signalene vedrørende post 1 på alvor. I dialogen med Kulturdepartementet har vi forsikret dem om at vi allerede har igangsatt omstilling og modernisering. Vi har understreket at det vil ta tid og medføre kostnader i en periode, og resultatene kommer ikke med én gang. Derfor hadde vi håpet at vi kunne fått litt større albuerom i en overgangsfase, sier Kvalevåg.

Ønsker mer aktivitet

Samtidig som støtten til NIF-toppene slankes, økes summene til særforbundene, til toppidretten og til barne-, ungdoms- og breddeidretten. Departementets målsetting er at tilskuddet skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

– Vi ønsker mer aktivitet for flest mulig, samtidig som vi sikrer gode vilkår for toppidretten, sier Helleland om fredagens vedtak.

Grunnstøtten til særforbundene går opp 13 millioner kroner til 261 millioner. Toppidretten får 10 millioner kroner mer (fra 145 til 155), mens tilskuddet til breddeidretten økes fra 161 til 169,9 millioner kroner.

– Vi har fått en økning på 10 millioner kroner, og det vil vi gjerne takke for. Dette vil nok først og fremst gå til kostnadsøkning på grunn av OL og Paralympics. I tillegg imøteser vi med spenning dialogen som indikeres i tildelingen i anledning styrket utøverfinansiering, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Effektivisering og kjønnsbalanse

For to uker siden varslet Norges Idrettsforbund nedbemanning med om lag 15 årsverk. En av årsakene til dette var signalet om redusert støtte til staben.

– Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt pengebruken, og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har forbundet satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. En åpen og effektiv organisasjon vil være sterkere rustet for framtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier kulturministeren.

I tilskuddsbrevet for 2018 skriver Kulturdepartementet at det stiller krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

