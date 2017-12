Hareide om VM-trekningen: – Kunne ha vært mye verre

NTB Sport

Opp av bollen kom Frankrike, Peru og Australia for Hareides danske lag. Sunnmøringen følte han ikke kunne klage da han ble spurt om å kommentere utfallet.

– Det kunne ha vært mye verre, så vi er tilfredse, sa Hareide til DR, men han ville derimot ikke gå så langt som å kalle det en drømmetrekning.

– Jeg vet ikke om jeg vil si det. Alle er tøffe å spille mot.

På forhånd hadde Danmark-sjefen pekt på vertsnasjon Russland, Peru og Panama som ønskemotstandere i neste års VM. Ett av ønskene fikk han innfridd.

Hareide vurderer Frankrike som kanskje verdens beste landslag. I fjor tapte Didier Deschamps' menn EM-finalen mot Portugal. Peru og Australia er mer ukjent motstand for Hareide.

– Peru har vært i omspill som oss. Australia er også et lag vi ikke kjenner så godt til, men nå skal vi skaffe oss den kunnskapen vi trenger. Det eneste jeg vet er at vi har mye høyere spillere enn Peru, og Australia har kanskje det eldste laget i VM.

Spania mot Portugal

Fredagens trekning ble gjort i kongresspalasset i Kreml i Moskva. Det ble tidlig klart at Danmark ikke kunne trekke kanoer som Portugal, Spania og England.

Hareide mesterskapsdebuterer mot Peru 16. juni i Saransk. «De danske drenge» møter Frankrike i siste gruppekamp, som spilles i Moskva.

Neste års mesterskap blir danskenes første siden 2010-VM i Sør-Afrika.

Svenskene var nok ikke glade for å få regjerende verdensmester Tyskland, men Mexico og Sør-Korea var neppe noe å grine på nesa over.

Overraskelsen Island havnet i pulje med Argentina, Kroatia og Nigeria. I kvalifiseringen vant islendingene sin gruppe foran nettopp Kroatia, som ble tvunget ut i omspill for å ta seg til VM.

Det gikk nærmest et stønn i salen da det ble klart at regjerende europamester Portugal møter naboen Spania i gruppespillet. Spanjolene, som vant VM i 2010, var ranket på nivå to i trekningen.

Putin ber fansen komme

England møter Belgia, Tunisia og Panama i VM. Åpningskampen går mellom vertsnasjon Russland og Saudi-Arabia på den totalrenoverte Luzjniki-stadion 14. juni.

– Jeg ønsker alle lag lykke til og oppfordrer alle fans til å komme til Russland og nyte neste sommer, sa Russlands mektige president Vladimir Putin da han ønsket forsamlingen i Kreml velkommen.

Det var den tidligere fotballstjernen Gary Lineker og den russiske sportsjournalisten Maria Komandnaja som ledet trekningen fra podiet.

30 av 32 VM-klare landslagssjefer var i salen. Kun trenerne til Australia og Uruguay manglet.

Kun europeiske lag kunne bli trukket mot lag fra eget kontinent fredag.

Trekningen

Gruppe A: Russland (vertsnasjon), Uruguay, Egypt, Saudi-Arabia.

Gruppe B: Portugal, Spania, Iran, Marokko.

Gruppe C: Frankrike, Peru, Danmark, Australia.

Gruppe D: Argentina, Kroatia, Island, Nigeria.

Gruppe E: Brasil, Sveits, Costa Rica, Serbia.

Gruppe F: Tyskland, Mexico, Sverige, Sør-Korea.

Gruppe G: Belgia, England, Tunisia, Panama.

Gruppe H: Polen, Senegal, Colombia, Japan.

(©NTB)