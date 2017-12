Høgmo skal bygge FFK-kulturen

NTB Sport

– Nei det blir han ikke. Det er en nøktern avtale, og vi står helt på egne bein når det gjelder denne avtalen. Vi har ikke trengt hjelp til å gjennomføre det, og det koster oss ikke spesielt mye ut fra budsjettet vi har, sier Heier til NTB.

Fredrikstad fotballklubb rykket ned fra 1. divisjon og føler at med Høgmo på plass som ny trener starter man mer eller mindre på scratch.

– Vi hadde noen grunnkriterier for den vi ønsket å ansette. Der treffer jo selvfølgelig Per-Mathias (Høgmo) på alt. Han er jo dessuten en dimensjon eller to over det vi i utgangspunktet så for oss. Når vi først fikk muligheten til å engasjere en så kvalifisert trener, ikke bare på sport, men også på det å bygge klubb og kultur, så var det ikke så vanskelig å velge.

– Hvor langt kan Høgmo ta Fredrikstad? Målet er vel direkte opprykk, men hva ser dere for dere i framtiden?

– I første omgang er det viktigste målet vårt å bygge opp FFK igjen, å bygge den kulturen som vi må ha i bunnen her. Det blir det viktigste arbeidet, og så skal vi ha fokus på at hvis vi gjør ting riktig så skal det gi sportslig suksess. Samtidig er det selvfølgelig et mål for oss å være i toppen av divisjonen allerede første sesong.

