Høgmo om exiten fra landslaget: – Det handler om å komme videre

Høgmo, som fredag ble presentert som ny Fredrikstad-trener, måtte gå av som norsk landslagssjef i fotball i november i fjor. 58-åringen klarte ikke å lede sitt norske mannskap til avansement i omspillskampene mot Ungarn i 2015 (1-3-tap sammenlagt).

Dermed brast drømmen om deltakelse i 2016-EM.

– Jeg ser tilbake på det (tiden på landslaget) som to opplevelser. Først og fremst er jeg glad for at vi fikk oppleve den 2015-sesongen vi hadde, der vi fylte Ullevaal fem ganger. Vi ledet gruppen foran Italia og Kroatia nesten helt inn. Så kom en tøff periode med playoffen, som ble en nedtur for alle, sier Høgmo til NTB.

Har reflektert

– Har du tenkt mye på det som skjedde mot Ungarn?

– Det å ta ut distanse i ettertid, å reflektere over hele perioden, det har vært veldig nyttig.

– Men er det noe du går og «kverner på»? Har du tenkt på om du kunne gjort noe annerledes som trener, for eksempel mot Ungarn?

– I fotballen vil det alltid være ting som kunne ha blitt gjort annerledes, det er litt av gamet. Men du tar beslutninger i nuet, og det må du stå for. Man har aldri noen garanti for noe som helst, men det handler om å komme videre i livet, sier Høgmo.

Tenker utvikling

Han tar en liten pause, før han smilende legger til:

– Du vet, det kommer alltid en ny fotballkamp.

Nå ser han fram til å komme i gang med Fredrikstad. Første dag på feltet blir like over nyttår.

– Jeg gleder meg veldig over å være tilbake i klubbfotballen. Det å kunne være med på å utvikle enkeltspilleren og kulturen hver dag, det har alltid trigget meg, sier 58-åringen.

