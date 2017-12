Gangnes frykter varige mén

NTB Sport

28-åringen er kampklar, men uvissheten ligger der.

– Jeg går på for fullt, men om jeg kommer til å hoppe på ski igjen, kan jeg ikke svare på. Det må jeg se an om kroppen tåler. Skal jeg ha et friskt og aktivt liv senere, må jeg ha et friskt kne. Rehabiliteringen er den samme om jeg skal hoppe på ski igjen eller ikke. Jeg klemmer til, så får vi se om det holder. Jeg skal prøve, men vet ikke om jeg kan hoppe mer. Den avgjørelsen kommer ikke før godt utpå nyåret, sier en betenkt Gangnes til NTB.

Han var verdens tredje beste hopper i 2015/16-sesongen. Siden har det bare vært trøbbel. To ganger har korsbåndet røket. Dermed er Kolbukameratene-hopperen oppe i hele fire korsbåndskader i karrieren.

Tåler ikke mer

– Nei, svarer Gangnes når vi spør om han føler at «nok er nok».

– Det er jo akkurat det jeg er livredd for. Det å måtte slippe drømmen min. Det er noe jeg absolutt ikke vil. Jeg håper jeg slipper det.

Han tar imot NTB hjemme i den nyoppussede leiligheten et par svev unna Lysgårdsbakken i Lillehammer. Gangnes hinker rundt på krykker, serverer kaffe og gir et lystig ytre, men det er en langt mer preget hopper som prater om det lange veien tilbake.

– Hva taler for et comeback?

– Jeg vil bevise for folk at jeg har mer å gi. Det gir meg en voldsom «push» ikke å ende karrieren på grunn av skade. Det er det verste du gjør. Da sitter du bare igjen med spørsmålet om hvor mye jeg kunne klart å gjøre.

– Hva taler mot?

– Knærne mine tåler ikke en runde til. Jeg har operert korsbånd og menisker i begge knærne. Jeg skal ha med meg knærne når jeg blir gammel. Tar jeg korsbåndet en gang til, er det ikke sikkert legene kan få orden på det. Du kan få varige mén. Det er kjipt å sitte med varige mén som 28-29-åring og ikke kunne være aktiv resten av livet, sier Gangnes betenkt.

Kolleger i rullestol

Han har fått klare anbefalinger om å legge opp.

– Det er vel slik helsepersonell er. De kan ikke anbefale en kar som har ødelagt knærne sine mer enn Norges befolkning til sammen å fortsette å hoppe på ski, sier Gangnes.

Han speider utover Mjøsa fra balkongen. Det er da tankene slår ham.

– Det er bare et kne. Jeg kjenner flere som er blitt invalide på grunn av skihoppingen. Lukas Müller og Nick Fairall har begge blitt alvorlig skadd i bakken. Fairall hadde et mindre fall enn meg, han falt bare på magen. Å ødelegge et kne, gjør egentlig ikke noe i den store sammenhengen. Det blir bra igjen. Det er kjipt her og nå, men å skulle havne i rullestol, det verken makter eller orker jeg å se for meg. Det er så mye verre, sier Gangnes.

Han får hjelp til å bære opp ved fra kjellerboden, men forteller om en vanskelig hverdag etter kneoperasjonen.

– Du mister et bein inntil videre. Du går rundt på ett bein. Jeg kommer meg i dusjen, på toalettet og får lagd meg middag. Jeg fungerer greit, men jeg har ikke lyst til å være ute blant folk – særlig når det er så glatt ute. Det blir mye innetid, men jeg er heldig som nesten hele tiden har venner på besøk, sier Gangnes.

Søvnløs

Smertene har avtatt, men en skinne skaper store problemer om nettene.

– Jeg har ikke sovet så mye de siste 14 dagene. Det blir vel bedre, men nå blir det vel bare en fire timer i snitt om natta. Det er ikke så greit å sove med en slik diger skinne som gnager inn mot operasjonssårene, sier 28-åringen.

– Hvordan er du i motgang?

– Jeg tror ikke så mange merker det, egentlig. Jeg er en veldig innesluttet type når det gjelder sånne ting. Jeg har noen utbrudd for meg selv, der jeg slipper ut sinne og fortvilelse, men så er jeg ferdig, sier Gangnes.

Og inntil videre er Kolbukameratene-hopperen heller ikke ferdig i bakken. Han klamrer seg til håpet om nok et comeback.

