Fotball Media fornøyd med seertall for fotballen

NTB Sport

– Konseptet "Fotball til folket" har fungert godt, og vi er naturligvis opptatt av at flest mulig seere får se norsk fotball, sier daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media til fotball.no.

– Samtidig er det viktig for oss at et stort antall tilskuere støtter laget sitt og strømmer til de 32 arenaene rundt om i vårt langstrakte land.

Foreløpige beregninger viser at et snitt på 404.000 per runde så de åpne kampene sendt av Discovery. Til sammenligning hadde TV 2 et snitt på 184.000 per runde på sine kamper på åpne kanaler i 2016.

– Da vi tok over rettighetene, var målet å doble de totale seertallene for hver runde sammenlignet med året før. Det innfrir vi med god margin, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks til fotball.no.

– Vi ønsket å flytte fotballen ut fra høye betalingsmurer og legge flere kamper på åpne kanaler, og dette har vi gjennomført.

Kristvang sier seg "svært fornøyd" med Discoverys forvaltning av fotballrettighetene for Eliteserien og 1. divisjon.

Mest sette kamper:

295.000: Rosenborg – Brann 7/5 (TVNorge)

254.000: Brann – Rosenborg 22/10 (TVNorge)

248.000: Vålerenga – Rosenborg 28/5 (TVNorge)

237.000: Rosenborg – Molde 8/4 (Eurosport Norge)

209.000: Rosenborg – Tromsø 16/5 (MAX).

