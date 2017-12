FIS suspenderer ytterligere to russiske langrennsløpere

NTB Sport

De to siste er de samme to som ble utestengt fra samtlige framtidige OL av Den internasjonale olympiske komité (IOC) tidligere fredag.

Det dreier seg om Julija Tsjekaleva og Anastasia Dotsenko.

Sarah Lewis, generalsekretær i FIS, fortalte om situasjonen under et pressetreff på Lillehammer Hotell fredag kveld.

– Vi måtte vente med å ta avgjørelsen om suspensjon til vi fikk oversendt grunnlagsmaterialet for IOCs utestengelse, og det materialet fikk vi først mandag. Da fikk vi bevisene som de la til grunn for utestengelsen. Det er et dokument på 57 sider, og det er offentlig, sa Lewis.

Hun hevder at det ikke var mulig å foreta noen suspensjon for verdenscupåpningen i Ruka, fordi de da ikke satt på det samme materialet som de gjør nå.

– Da hadde vi kun IOCs avgjørelse å forholde oss til. Da IOC kunne levere oss bevisene, kunne dopingpanelet til FIS ta en selvstendig avgjørelse, sa Lewis.

I helgen er det verdenscuprenn i Lillehammer. De går uten de åtte utestengte langrennsløpere fra Russland.

Ikke over

Førstkommende tirsdag skal styret i IOC ta avgjørelsen om hvorvidt Russland som nasjon skal utestenges fra OL. Ikke lenge etter håper Lewis at FIS kan ta avgjøre om suspensjonen av russerne eventuelt skal gjøres om til en permanent utestengelse for et gitt tidsrom.

– Først skal vi ha en full høring. Det har utøverne krav på. Dessuten har de også muligheten til å appellere til Idrettens Voldgiftsrett (CAS), og dette kan ta tid. Vi får at det kommer en endelig avgjørelse før OL i Pyeongchang starter, sa Lewis.

IOC kan kun utelukke utøvere i OL. Det som skjer mellom OL har FIS ansvaret for.

Fortgang

– Vi håper at prosessen kan gå sin gang så fort som mulig etter at IOC har hatt sitt styremøte. Det er i alle parters interesse, også utøvernes, sa Lewis.

Mange mener at FIS har opptrådt sendrektig i denne saken siden IOC har slått fast skriftlig at opplysningene levert av dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov om et statsstyrt russisk dopingprogram under OL i Sotsji er troverdig.

Sarah Lewis gjentok igjen at FIS ikke kunne ha agert noe raskere enn de har gjort.

