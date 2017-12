Ekspert før VM: – Gull-gen hos Norge 

NTB Sport

Jurack ble toppscorer i 1999-VM i Norge. Hun spilte 305 landskamper for Tyskland og scoret prydelige 1581 mål.

Hun kan sin håndball, analyserer alle VM-gruppene og ser Norge på toppen.

– Uansett hvilken spiller trener Thorir Hergeirsson drar ut av hatten sin, så passer de umiddelbart inn i laget. Norge har ganske enkelt vinner-genet i sitt DNA samme hvem som er på banen, sier Jurack til VMs hjemmeside.

At Norge har vært bedre trent enn de fleste konkurrentene i mange år, er ikke noe nytt. Det er et av Juracks tyngste argumenter for norsk VM-gull 17. desember.

Hardt

– Spillerne jobber ekstremt hardt for å oppnå sin suksess, er alltid topp trent og de kan også stole på min tidligere lagvenninne Katrine Lunde, en av de beste – hvis ikke den beste – keeperne i verden.

Norge VM-åpner mot Ungarn lørdag og fortsetter mot Argentina søndag.

Hos bookmakerne er de norske jentene større favoritt enn på en god stund. Norsk gull gir bare mellom 2,20 og 2,30 i odds hos flere store internasjonale spillselskaper.

