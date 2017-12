Dempsey hjalp Sounders til finale

NTB Sport

Den 34-årige tidligere Premier League-stjernen satte inn 2-0-målet som punkterte kampen. Sounders hadde overtaket etter 2-0-seier i første kamp i Texas og levnet ikke gjestene en sjanse.

Victor Rodríguez scoret 1-0-målet i det 22. minutt etter veggspill med Will Bruin. Dempsey økte i det 57. minutt, mens Bruin satte punktum et drøyt kvarter før slutt, til glede for de fleste av 45.298 tilskuere.

– Det var stort å få feire foran våre egne tilhengere, sa Dempsey. Da Sounders ble mester i fjor, ble de avgjørende seirene hentet på bortebane.

For Dynamo endte sesongen med bitter skuffelse. Victor Rodríguez ble utvist i annen omgang da han i frustrasjon dyttet en motspiller.

Sounders kan bli første lag siden Los Angeles Galaxy i 2012 som forsvarer MLS-tittelen. For annet år på rad skal laget møte Toronto FC i finalen. I fjor endte det med seier i straffesparkkonkurranse.

Toronto vant sammenlagt 1-0 over Columbus Crew, med norske Ola Kamara i laget. Finalen spilles i Toronto neste lørdag.

