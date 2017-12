Cowboys vant hatkampen

NTB Sport

Morris løp med ballen 127 yards og scoret et viktig touchdown da Cowboys holdt liv i sitt lille håp om sluttspillplass. Redskins er i praksis ute av sluttspilldansen etter sitt sjuende tap på 12 kamper.

Cowboys har slitt mens stjernen Ezekiel Elliott soner seks kampers karantene for vold mot en tidligere kjæreste. Etter tre klare tap på rad kom en opptur i "hatoppgjøret" torsdag.

Quarterback Dak Prescott fullførte kampen selv om han fikk en smell i hånden og måtte røntgenundersøkes underveis fordi det var mistanke om brudd.

– Jeg slet med å gripe ballen fordi hånden hovnet opp så mye, men de fikk konstatert at det ikke var brudd, bandasjerte hånden og fikk ned hevelsen. Da gikk det greit, sa Prescott.

Han kastet to touchdownpasninger og fikk god hjelp fra forsvaret som sto for fire ballerobringer. Redskins-quarterback Kirk Cousins kastet ballen til motspiller to ganger og glapp den til motspiller en gang.

Cowboys-seieren betyr at Philadelphia Eagles, NFLs beste lag i høst med 10 seirer på 11 kamper, må vente minst til søndag med å innkassere avdelingstittelen i NFC øst. Cowboys er toer i avdelingen med seks seirer og seks tap.

