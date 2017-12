Bjørndalen: – Kan ikke gå så mye saktere

NTB Sport

18.-plassen på torsdagens 20 kilometer i Östersund var langt unna der 43-åringen aller helst vil være. Hovedforklaringen er mangel på fart i sporet. I mål var han slått med tre minutter og 43 sekunder av suverene Johannes Thingnes Bø til tross for kun ett tilleggsminutt på standplass.

– Det var ikke noe fart i sporet. Det var tungt fra start til mål. Skytingen er jeg derimot veldig fornøyd med. Jeg klarte å holde hodet på det jeg skulle gjøre der, og fikk til skytingen selv om det ikke gikk bra i sporet, sier Bjørndalen til NTB dagen derpå.

For to år siden gjorde han seiersintervjuer etter normaldistansen som innledet verdenscupsesongen i Östersund. Fredag var situasjonen en annen.

Følger planen

På spørsmål om mangelen på fart i skisporet kun skyldtes en dårlig dag, svarer Bjørndalen:

– Jeg håper at det var en litt dårlig dag, men akkurat nå er jeg der, så får vi se hvordan det neste løpet går. Jeg kan ikke gå så mye saktere enn jeg gjorde i går.

Mannen med åtte OL-gull på merittlista sier han har følt seg «ganske bra» de siste ukene og håper å få bedre svar fra egen kropp på helgens sprint og jaktstart i Östersund. Samtidig åpner han for at OL-planen han har lagt fører til skikkelig god form først etter nyttår.

– Jeg føler den planen jeg har lagt, og jeg er trygg på at den vil fungere. Vi får se om jeg har litt stigning før jul, men det kan nok hende at det tar litt tid før jeg presterer. Kanskje januar er det tidligste, vi får se.

Sprint neste

11. februar går første skiskytterøvelse for herrene under OL i Pyeongchang. Da er Bjørndalen trolig på startstrek i sitt sjuende OL. Ingen vil bli overrasket om veteranen kommer dit i medaljeform. Forrige sesong var han på seierspallen på jaktstarten under VM i Hochfilzen.

58 medaljer fra internasjonale seniormesterskap kan bli flere i Pyeongchang om drøye tre måneder.

Lørdag fortsetter verdenscupsesongen med sprint i Östersund.

