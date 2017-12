Økt statstilskudd til Antidoping Norge

NTB Sport

Tilskuddet, som ble vedtatt i statsråd fredag, er det høyeste til Antidoping Norge noensinne.

– Vi prioriterer arbeidet med «fair play» i idretten høyt. De siste års avsløringer av massiv dopingbruk i idretten viser at det er behov for økt innsats på antidopingfeltet. Derfor øker vi også dette året tilskuddet til Antidoping Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Helleland, som også er visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA), er opptatt av at Antidoping Norge kan fortsette å bekjempe doping og fremme en ren idrett.

– Gjennom tilskuddet for 2018 ønsker Kulturdepartementet å legge til rette for at Antidoping Norge fortsatt skal være blant de ledende antidopingorganisasjonene i verden, sier kulturministeren.

