Zlatan åpner for forlengning med United

Avisen mener å ha kilder som vet at Zlatan skal i samtaler med manager Jose Mourinho rundt årsskiftet.

36-åringen er tilbake etter kneskaden. Etter sju måneders fravær gjorde han comeback mot Newcastle 18. november. Så langt er det endt med fire innhopp fra reservebenken og ingen scoringer.

– Min eneste hemmelighet er at det har vært hard jobb. Jeg har trent en fem-seks timer om dagen, sa svensken etter comebacket.

Zlatans nåværende kontrakt med Manchester United utløper til sommeren.

– Akkurat nå er jeg bare for å spille fotball igjen. Hva som skjer i framtiden gjenstår å se. Jeg er i den alderen at jeg bestemmer over meg selv. Jeg skriver ikke fem- eller tiårskontrakter nå, har Zlatan sagt.

