Ulland Andersen årets spiller på NTB-børsen

NTB Sport

«Ulland Andersen matchvinner for Godset med stjernetreff» har vært en velkjent tittel i mediene i sesongen som har gått, og 25-åringen har vært en sterk bidragsyter til at Strømsgodset kjempet om medalje helt til målstreken.

Medaljen glapp i sluttminuttene for Strømsgodset, men Ulland Andersen sikret seg prisen som årets spiller på NTB-børsen.

– Det er stas. Det er mange gode spillere i Eliteserien så det er stas å få denne. Jeg har ikke så stort forhold til børser, men det er kult å vinne en pris. Det viser at jeg jevnt over har prestert greit. Det er veldig stort, sier Godset-spilleren til NTB etter å ha fått utdelt prisen.

Dødballfot

Haugesunderen spilte ikke de første fire kampene, men har vært med og bidratt siden. Han har hatt en ellevill høst, særlig grunnet hans giftige dødballfot som har vært vanskelig å stoppe.

Det er ingen tvil om at det har vært hans beste sesong.

Midtbanespilleren noterte seg for elleve mål denne sesongen, og hadde fem målgivende pasninger, samt tre indirekte assists. Han spilte 26 kamper og 24 av dem fra start.

– Jeg hadde som mål å levere bra med målpoeng, så det er veldig kult at jeg har levert såpass bra, sier han.

5,75 i snitt

Godset-spilleren endte opp med et snitt på 5,75 på børsen, som settes av NTBs livereportere på alle arenaer i Eliteserien.

Kampen om seieren på børsen var ikke avgjort før siste serierunde, og derfor mottok han en grafikk av seg selv i Drammen torsdag. Prisen er laget av illustratør Pål Dybwik.

Det er tredje året på rad at NTB deler ut prisen for årets spiller i Eliteserien. Rosenborg-spillere har sikret seg hederen de to siste sesongen. Jonas Svensson ble årets spiller i 2016, mens Mike Jensen ble børsvinner året før.

