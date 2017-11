Tottenham i trøbbel, men Pochettino vil ikke skylde på egen bok

NTB Sport

Tirsdag ble det 1-2-tap borte mot Leicester. Dermed har Spurs kun vunnet en av lagets siste fem kamper i Premier League. London-klubben er nå nede på 7.-plass på tabellen, 16 poeng bak ledende Manchester City.

Lite tyder på at Spurs skal klare å sikre seriegullet for første gang siden 1961.

Formduppen har sammenfalt med utgivelsen av Pochettinos egen bok, «Brave New World», som tar for seg argentinerens tid i klubben så langt. Tidligere Spurs-manager Glenn Hoddle publiserte en dagbok da han var England-manager etter VM i 1998, noe som førte til at han fikk kritikk både fra spillere og eksperter.

Pochettino er imidlertid trygg på at boken hans ikke har påvirket klubben negativt.

– Problemet oppstår hvis man lyver, eller hva? For min del er jeg den samme både her og i boken. Spillerne vet alt som står i boken. Jeg har ingenting å skjule, sier han.

Argentineren er klar på hva som vil skje hvis det er noen i spillergruppen som mener resultatene har blitt påvirket av boken:

– Jeg er mer enn fornøyd hvis boken er problemet. Da er valget lett: Benken eller ut av listen (troppen), sier Pochettino.

