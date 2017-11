Tarjei Bø hyllet lillebror: – Noe av det beste verden har sett

NTB Sport

Thingnes Bø vant sesongens første verdenscuprenn og tok samtidig karrierens første seier på normaldistanse. Fire fulle hus la grunnlaget for den suverene triumfen. I mål hadde han mer enn to minutters seiersmargin til franske Quentin Fillon Maillet på plassen bak.

Lagkameratene var raske med å stille seg i gratulantenes rekker og bøyde seg én etter én i støvet.

– Dette er nok av det beste verden har sett, sa storebror Tarjei Bø da han kom i pressesonen.

Konfrontert med den uttalelsen trakk hovedpersonen på smilebåndet.

– Det var vel kanskje litt å ta i, men det er vel noe av det bedre jeg har gjort her i Östersund i hvert fall, sa Thingnes Bø kledelig beskjedent.

Hever seg fra trening

Det siste var i hvert fall ingen overdrivelse. Thingnes Bø tok sin første seier i den svenske skimetropolen.

Storebror Tarjei ble nummer 20 og var slått med mer enn fire minutter torsdag etter å ha skutt på seg tre tilleggsminutter underveis. Etter målgang satte smilet likevel løst.

– Det er meg han har lært av, så jeg skulle aldri ha vært så snill mot han. Nå får jeg det igjen med renter, gliste storebror Bø.

Han trakk han fram særlig én egenskap hos lillebroren.

– Han er en stor idrettsmann og en spesiell person. I tillegg er han ekstremt god på å ta ut det desidert beste han har i seg når han skal konkurrere. Det er ikke så mange jeg kjenner som hever seg så mye fra trening til konkurranse. Han er ganske rå, sa Tarjei Bø.

– Det er nok litt sant. Det er en egenskap jeg er glad for at jeg har, sa lillebror Johannes.

Imponert Bjørndalen

Emil Hegle Svendsen var også rask med å finne fram superlativene for å beskrive dagens mann.

– Vanvittig løp av Johannes som skyter 20 blanke og raske treff og vinner med veldig klar margin. En utklassingsseier, og det er deilig å se. Vi har fått en fantastisk start på sesongen, og det tar vi med oss videre, sa han til NTB og hadde ikke glemt Synnøve Solemdals gledelige annenplass på kvinnenes normaldistanse onsdag.

Svendsen skriver gjerne under på at Thingnes Bøs 20 treff på standplass på en normaldistanse oste av klasse. Kun en håndfull løpere kom seg gjennom 20-kilometeren i Östersund uten tilleggsminutter.

– I starten av sesongen er det enda vanskeligere, for da har du litt premierenerver også. Johannes hadde samtidig bestemt seg i dag, og da vet vi at det kan gå, sa trønderen.

Ole Einar Bjørndalen innledet sesongen med seier fire fulle hus og seier på normaldistansen i Sverige for to år siden. Torsdag måtte han nøye seg med 18.-plass.

– Fantastisk moro. Han skyter null og går fantastisk fort, så det er bare å gratulere, sa superveteranen til NTB.

Lars Helge Birkeland gikk inn til 14.-plass etter å ha skutt på seg to tilleggsminutter underveis.

– Nydelig start for Johannes sin del og bra for hele laget. Det svinger av fire fulle hus her, og Synnøve klarte jo det samme i går, sa han til NTB.

