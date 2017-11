Pardew går for trofeer med WBA

NTB Sport

Onsdag ble den tidligere Newcastle- og Crystal Palace-manageren presentert som ny sjef i West Bromwich. Og nå retter han altså blikket mot titler.

– Det viktigste er å ha ambisjoner om å vinne noe. Det er utrolig vanskelig å få til i Premier League, for her er det seks-sju klubber med langt bedre økonomi enn resten. Likevel er målet å vinne noe. Vi kom til finalen i FA-cupen da jeg var i Crystal Palace, så ambisjonen her må være å vinne et trofé, sier engelskmannen.

West Brom spilte 2-2 hjemme mot Newcastle tirsdag. Laget vaker like over nedrykksstreken i serien.

– Først og fremst skal vi jobbe for å snu formtrenden. Vi må hente poeng. Hvis muligheten byr seg, så vi må sette oss selv i en posisjon der vi kan prøve å angripe lagene på øvre halvdel, sier Pardew.

Han leder West Bromwich mot gamleklubben Crystal Palace i neste serierunde.

