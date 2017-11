Helt i 100 for Norge, 1917-modellen glemmer ikke Leganger

NTB Sport

Første kamp går lørdag mot Ungarn. – Jeg har vært interessert i idrett hele livet, men var bare en koffertløper (langrenn) selv. Jeg følger med på TV og i aviser. Jeg er enke, men også mannen min likte å følge med på håndball, sier Olstad til NTB.

Da de norske håndballyndlingene slo gjennom i 1986 var hun allerede 69 år gammel. Hun var nesten 28 da 2. verdenskrig ble avsluttet. Det har vært et langt, langt liv, men fortsatt gir TV-sport henne glede.

– Jeg begynte å følge med håndballjentene da Marit Breivik var leder. Og så hadde de Cecilie Leganger i målet. Hun stoppet jo nesten alt, straffer også, sier Olstad.

Leganger er tidenes beste kvinnelige håndballkeeper. I en NTB-kåring i 2015 ble hun utropt til tidenes beste norske håndballspiller av 50 eksperter.

NTB hadde med en signert landslagsdrakt til Olstad.

– Den skal jeg ha på meg til lunsj en dag og erte de andre litt med, sier 100-åringen.

Jenter

Olstad er en av ytterlighetene, men desember og håndball drar voldsomt med seere til TV 2s sendinger.

– Vi har som alltid høye forventninger til seertallene for håndball. Historiske tall viser jo at dette er noe av det mest populære som sendes på TV. Håndballjentene – og etter hvert også gutta – har er helt unikt grep om TV-seerne, sier Christine Espeland i TV 2 til NTB.

– Er det noe spesielt med TV og håndball?

– Ja, det stemmer at håndball trekker en større andel kvinner i forhold til mye annen sport.

Northug? Tviler

Tilbake til Nordberghjemmet og Olstad på rom 266. Der står TV-en klar til litt mer håndball, skiskyting og langrenn.

Hun får på seg landslagstrøya og ler godt når vi sier at «hun er klar for VM nå, og det er bare å ringe Thorir Hergeirsson».

Olstad har imponerende kontroll.

– De spilte vel mot Sør-Korea og Ungarn nylig? Det er vel i Tyskland? Sier hun om VM.

– Blir det nytt norsk gull?

– Det må vi da håpe.

– Er du nervøs når du følger kampene?

– Nei.

Så i løpet av et par sekunder dreier 1917-modellen samtalen over på et av de store samtaleemnene i Idretts-Norge om dagen: Petter Northug.

– Han ble vel nummer 17 sist? Jeg er ikke så sikker på at han kommer i form, sier Olstad.

Håndballjentenes kaptein Stine Bredal Oftedal er imponert.

– Det var fantastisk å høre. Så håper jeg hun får følge med oss i mange år til, sier Oftedal til NTB om supporteren.

(©NTB)