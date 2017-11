FIS utestenger Legkov og co. fra verdenscupen

NTB Sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet den midlertidige utestengelsen torsdag ettermiddag.

Legkov, Jevgenij Belov, Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova ble utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) tidligere i måneden.

FIS har fått kritikk for ikke å ha fulgt opp IOCs anmodning umiddelbart før sesongstarten. Særforbundet har forsvart seg med russerne ikke kunne bli utestengt før de hadde fått oversendt konkret dokumentasjon og bevis på at de har brutt dopingreglementet.

De siste fire ukene har IOC i alt utestengt 22 russiske utøvere fra flere ulike vinteridretter. De straffes på grunn av avsløringene i den mye omtalte McLaren-rapporten. IOCs antidopingpanel mener det bevist at utøvernes dopingprøver ble byttet ut med «rene» prøver avgitt tidligere.

Tidligere i uken slapp IOC flere detaljer rundt avgjørelsen om å utestenge Legkov fra framtidige OL. I en rapport på over 40 sider kommer det fram at hovedfunnet er at Legkovs prøveglass fra Sotsji-lekene hadde skrapemerker på seg. Det mener IOC er et bevis på at de forseglede prøvene er blitt åpnet og tuklet med flere ganger.

I Sotsji vant Legkov individuelt OL-gull på femmila. Han tok også stafettsølv under de samme lekene.

I helgen arrangeres det verdenscuprenn i Lillehammer.

