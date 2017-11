FA vil bøtelegge Conte

NTB Sport

Englands fotballforbund (FA) har opprettet sak mot Conte, skriver Sky Sports. Italieneren ble vist på tribunen for å ha skjelt ut kamplederne på Stamford Bridge.

– Det er riktig å be om unnskyldning for hva som skjedde under kampen. Jeg ba begge om unnskyldning, sa Conte etterpå.

Chelsea-manageren risikerer ikke karantene, kun bot, ifølge Sky Sports. Aksepterer han anklagen om dårlig oppførsel, vil han måtte betale en bot som tilsvarer i underkant av 90.000 kroner.

Conte må svare FA innen tirsdag 5. desember. Bestrider italieneren anklagen, kan boten bli større hvis han taper saken.

