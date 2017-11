Toppscorer Salah hjalp Liverpool til storseier

NTB Sport

Sadio Mané sendte bortelaget i føringen etter 17 minutters spill mot Mark Hughes og co., men Salah hadde ikke tenkt å gå av banen uten scoring. I det 77. minutt dunket han inn 2-0 med en fin volley, før samme mann fastsatte sluttresultatet til 3-0 få minutter senere. Salah er nå oppe på tolv seriemål.

Resultatet gjør at Liverpool biter seg fast i tetstriden. Salah og co. er tabellfemmer i Premier League, to poeng bak Arsenal på plassen over. Liverpool har tre poeng opp til Chelsea og fem til Manchester United på annenplass. Avstanden til Manchester City er 14 poeng.

Stoke på 16.-plass har 13 poeng. Hughes' mannskap har kun tre poeng ned til West Ham på direkte nedrykk.

