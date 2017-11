Stöckl sender uforandret lag til Russland

NTB Sport

Kommende helg er det verdenscuprenn i russiske Nizjnij Tagil. Dit reiser Daniel-André Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Johann André Forfang og Halvor Egner Granerud.

Det er de samme seks hopperne som representerte Norge under åpningsrennene i Finland.

– Vi reiser fra Ruka med en fantastisk laginnsats. Det virker som utøverne har tatt med seg mye selvtillit fra sist helg. Det å vinne lagkonkurransen igjen viser at vi er helt i toppen med flere utøvere, sier Stöckl.

– Men vi ser at vi har fortsatt noe å gå på, for eksempel når det gjelder stilpoeng. Det var gledelig å se Johann (Forfang) på pallen igjen søndag, samt Daniel og Robert rett utenfor pallen. Vi har vist mer stabil hopping enn tidligere, og dette gjør meg trygg på at vi kan fortsette å kjempe i toppen, tilføyer han.

Onsdag tar han med seg elevene til Russland.

– Vi reiser til Nizjnij Tagil med det samme laget, i og med at de utøverne har vist at de kan være med å prege renn, sier landslagstrener Stöckl.

Fredag er det kvalifisering i Nizjnij Tagil.

