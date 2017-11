Skiforbundet møter Northug

NTB Sport

Administrasjonssjef i Skiforbundet, Espen Bjervig, bekrefter til Adresseavisen har planlagt en prat med Northug i forbindelse med kommende helgs verdenscuprenn på Lillehammer.

– Uavhengig av det som skjedde sist uke, har vi planlagt et møte med Petter på Lillehammer. I dette møtet er det også naturlig å prate om retningslinjer for sosiale medier, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen.

På spørsmål om han vil utdype hva møtet handler om, svarer Bjervig slik:

– Har ikke noe mer å tilføye, jeg har god dialog med Petter og hans team.

Northug skapte overskrifter etter at han mandag i forrige uke postet et innlegg på sin Instagram-konto. I bildet, som er en dialog mellom landslagstrener Tor Arne Hetland og langrennssjef Vidar Løfshus, kommer Northug med et stikk til landslagsledelsen vedrørende uttaket til kommende helgs verdenscuprenn i finske Ruka.

Skistjernen raljerte også med egne landslagskolleger.

I etterkant ga flere av løperne beskjed om at utspillet ikke ble oppfattet som greit. Landslagstrener Tor Arne Hetland kalte det på sin side "et grovt overtramp".

Skiforbundet varslet så at episoden ville bli håndtert internt.

Northug-manager Are Sørum Langås har på sin side kalt det hele "humor i kampens hete".

