Sagosen om gullrushet: – Ikke snakk ned håndballjentene 

I desember kan Norge ta sitt sjuende mesterskapsgull på ti forsøk under Thorir Hergeirsson. Herrelaget sikret VM-sølv i januar. Sagosen er mektig imponert over jentene.

Norge kommer til VM med 25 strake kamper uten tap (24 seirer) bak seg. Hittil siste tap kom i OL-semifinalen mot Russland i OL i fjor.

– Det sier sitt, spør du meg, når du kommer med den fasiten der. De presterer på ny og på ny, og får fram nye spillere som er verdensstjerner over natta. De får inn jentene i et system de har brukt over lengre tid, sier Sagosen til NTB.

– Det de har prestert over så lang tid, står det enormt med respekt av. Det bør vi (herrelandslaget) ta stor lærdom av.

– Kritikerne sier at det ikke er så mange som driver med kvinnehåndball?

– Det er vel ikke så mange som driver med skiidrett utenfor Norge heller? Det at Norge klarer å være i verdenstoppen i håndball, det står det respekt av. Damehåndball har like stor bredde som mange andre idretter. Så man skal ikke snakke ned det de har prestert.

Topp likevel?

– Og Norge kunne jo definitivt være best selv om ti andre nasjoner hadde satset knallhardt også?

– Selvfølgelig. Norge er veldig langt framme, og de har mange verdensstjerner og bygger laget rundt dem. De presterer over tid og i hvert mesterskap. Det er noe med det, sier Sagosen til NTB.

– Hvis du kan velge én kvalitet hos en norsk landslagsspiller for damer?

– Oi, den er vanskelig..... Jeg får si Stines (Bredal Oftedal, søsteren til Sagosens samboer) godhet som menneske. Hun er bare snill og tar vare på alle. Jeg kan kanskje lære litt av det.

Ved Stuttgart

De norske jentene spiller sine kamper i Bietigheim-Bissingen, rett vest for Stuttgart. Der venter Sverige, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Argentina i puljespillet i løpet av bare sju dager.

De fire beste fra hver gruppe går til åttedelsfinaler. For Norges del spilles den og en eventuell kvartfinale i Leipzig.

VM arrangeres i perioden 1.–17. desember med semifinaler og medaljekamper i Hamburg.

