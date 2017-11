Rooney-trippel da Everton banket West Ham

NTB Sport

West Ham-manager David Moyes fikk alt annet enn et lykkelig gjensyn med gamleklubben Everton på Goodison Park. Tre mål av Wayne Rooney, det siste en perle fra midtbanen, sendte Everton opp i 3-0 etter en drøy time. Ashley Williams headet inn 4-0 tolv minutter før full tid, noe som også ble sluttresultatet.

Tidligere onsdag ble det klart at Sam Allardyce overtar Everton. David Unsworth ledet laget mot West Ham, men Allardyce fulgte kampen fra tribunen. Managerveteranen så meget fornøyd ut.

Rooney hadde ikke scoret tre mål siden 2011, ifølge statistikktjenesten Opta. Det er 2272 dager siden. Nå er veteranspissen oppe i sju seriemål så langt denne sesongen.

Resultatet gjør at Everton får pusterom på Premier League-tabellen. «The Toffees» var bare to poeng over West Ham på nedrykksplass før kampstart, men nå er luken på fem poeng.

