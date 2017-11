Rindarøy ga Sogndal godt utgangspunkt: – Nå er vi i førersetet

NTB Sport

Ranheim maktet ikke å få et bortemål, og 1-0-seieren gjør at Eirik Bakkes Sogndal-mannskap har sikret seg et godt utgangspunkt før lørdagens returkamp på bortebane. Vinneren sammenlagt spiller på øverste nivå neste sesong.

– Vi fikk en tung start på kampen. Vi virket litt slitne etter siste seriekamp mot Vålerenga søndag (5-2-seier), men av og til får man kamper der ikke alt stemmer. Vi kjempet oss inn i kampen igjen, og vi fikk 1-0. En viktig scoring. Nå er vi i førersetet, og det er det alt handler om. Det blir en knalltøff returkamp, men vi skal kjempe for å vinne, sa Bakke til Eurosport etter kampslutt.

– Vi reiser hjem uten bortemål, det var ikke planen. Vi taper dessverre i dag, men vi skal ta dem hjemme, sa Ranheim-trener Svein Maalen.

Birkelund-skade

Den innleide Molde-backen Rindarøy gjorde 1-0 på Fosshaugane etter 52 spilte minutter onsdag. Martin Ramsland stormet fram i banen, dro med seg ballen innover mot midten og serverte lagkameraten. Rindarøy plasserte ballen sikkert nede i høyre hjørne, naturlig nok til hjemmefansens store glede.

Sogndal presset på i starten av oppgjøret, men det ble en rotete førsteomgang for vertene. Litt ut av intet kom Ranheim til en brukbar mulighet etter åtte minutter. Mads Reginiussen, Ranheim-helten fra kvalifiseringskampen mot Mjøndalen (2-1-seier), headet mot mål fra spiss vinkel, men en litt forfjamset Mathias Dyngeland fikk slått ballen unna.

Etter et lite Sogndal-overtak i åpningen, begynte matchen å bølge mer. Vertene ble ikke hjulpet av at Eirik Birkelund måtte ut med skade allerede etter 18 minutter.

Chidiebere Nwakali prøvde seg fra distanse for hjemmelaget kort etter, men Even Barli i Ranheim-buret hadde grei kontroll.

Ropte på straffe

– Vi må opp flere hakk, skal vi vinne kampen, sa Sogndal-trener Bakke i pausen.

Han fikk svar på tiltale sju minutter etter hvilen. Rindarøy sendte vertene opp i føringen litt ut av ingenting, og bortelaget maktet ikke å komme tilbake.

Ranheim fikk imidlertid en kjempesjanse til å utligne etter 73 minutter. Daniel Kvande fikk ballen i svært gunstig posisjon, men avslutningen ble for svak fra kort hold.

Bortelaget ville ha straffespark da Sogndal-innbytter Eirik Schulze fikk ballen i hånden inne i boksen to minutter før full tid, men gjestene fikk ikke gehør av dommer Tom Harald Hagen. Sogndal ville også ha straffe, men Martin Ramsland ble vinket opp da han gikk ned i boksen i duell med en Ranheim-forsvarer.

Dermed ebbet det ut i en knepen seier til vertene, noe som altså betyr at Sogndal har overtaket før returen.

