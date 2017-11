Monaco og Lyon tapte terreng i tetstriden

NTB Sport

Brasilianske Lima ble matchvinner på overtid da Nantes slo Monaco 1-0, mens Thiago Mendes og Ezequiel Ponce scoret målene for Lille i 2-1-seieren borte mot Lyon. Mariano scoret for vertene, men det holdt ikke. Lyon kunne utlignet på straffespark ved Nabil Fekir etter en knapp times spill, men Fekir misset. Dermed ble det tap for vertene.

Marseille tok derimot en trygg 3-0-seier borte mot Metz og klatret til annenplass på tabellen. Florian Thauvin, Luiz Gustavo og Lucas Ocampos scoret målene.

Resultatene betyr at Paris Saint-Germain, som spiller mot Troyes onsdag kveld, kan få større luke til to av rivalene med seier. Før kampstart står PSG med 38 poeng, ni poeng foran både Lyon og Monaco (begge med 29). Forspranget kan øke til tolv poeng. Tabelltoer Marseille står med 31 poeng etter onsdagens borteseier.

(©NTB)