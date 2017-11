Dopingekspert Lereim: – IOC har vært skandaløst trege

NTB Sport

Det er over 16 måneder siden en sjokkert idrettsverden fikk høre om Russlands statlige dopingprogram for første gang. Bevisene ble samlet inn i en gransking gjort på vegne av Verdens antidopingbyrå (WADA).

Først for fire uker siden begynte Den internasjonale olympiske komité (IOC) å diskvalifisere russiske utøvere fra Sotsji-lekene i 2014. Langrennsstjernen Aleksander Legkov var førstemann til å bli disket og utestengt fra framtidige OL. Siden har tallet økt til 19 utøvere.

Altfor sent, mener antidopingprofilen Inggard Lereim. Han rister oppgitt på hodet over det manglende samspillet mellom IOC og de internasjonale særforbundene.

– Det er skandaløst at denne situasjonen har oppstått. Dette skulle det vært ordnet opp i for lengst. Samkjøringen mellom de overordnede organer har vært for dårlig, sier Lereim til NTB.

FIS venter

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har fått kritikk for at løperne som er utestengt av IOC inntil videre får delta i verdenscupen. FIS har forsvart seg med at de fortsatt venter på nødvendig dokumentasjon og konkrete beviser for hver enkelt utøver.

– Dette trodde vi at vi skulle få for en stund siden. Vårt dopingpanel behandler disse sakene, og panelet sitter klart. Vi håper vi skal få dokumentasjonen en av de aller første dagene, sa FIS-visepresident Sverre Seeberg til NRK mandag.

Lereim mener kaoset hadde vært unngått om IOC hadde vært på banen tidligere. De første livstidsutestengelsene kom bare noen uker før verdenscupsesongen startet.

– IOC har vært altfor trege. Som mangeårig idrettsleder er jeg veldig skuffet over at det har tatt så lang tid, mener 76-åringen.

Lereim har vært framtredende dopingjeger i flere tiår og er også benyttet av WADA. Det var han som var FIS-frontfigur under Lahti-VM i 2001. Der ble en rekke finske langrennsløpere avslørt for dopingbruk.

– Har IOC satt FIS i en skvis?

– Det jeg kan si er at dette ikke har vært lett for FIS.

Ille

Han mener det haster å få en avklaring. Sesongen er godt i gang, og OL i Sør-Korea er bare noen få måneder unna.

– Jeg håper IOC og FIS kommer til en enighet rundt det juridiske. Det er dét som er kjernepunktet i uklarheten som nå hersker blant en del idrettsutøvere og folk i administrative posisjoner, sier Lereim.

– Man har ikke mer enn tiden og veien. Det er ikke lenge til OL i Pyeongchang. En klarhet må bringes på banen de neste dagene, eller i verste fall innen noen uker. Det er ille for utøverne slik det er nå. WADA er helt klart utålmodige.

Russerne straffes på grunn av avsløringene i den mye omtalte McLaren-rapporten. IOCs antidopingpanel mener det bevist at utøvernes dopingprøver ble byttet ut med «rene» prøver avgitt tidligere.

– Det er tragisk det som skjedde i Sotsji. Bytting av prøver er noe jeg aldri har opplevd før. Vi har ikke full oversikt over hvordan det var i den gamle østblokken, men det systematiske regimet under Sotsji-OL er definitivt det mest omfattende som har skjedd i moderne tid, avslutter Lereim.

Neste tirsdag skal IOC avgjøre om Russland får delta i OL.

