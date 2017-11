Deschamps har anmeldt Cantona for ærekrenkelse

NTB Sport

Det melder den franske radiostasjonen Europa 1.

Det var i mai i fjor, to uker før EM-sluttspillet på hjemmebane, at Eric Cantona beskyldte Deschamps for rasisme etter at sistnevnte ikke fant plass til Real Madrids Karim Benzema og Nice-spilleren Hatem Ben Arfa i den franske EM-troppen.

– Deschamps har et veldig fransk navn, kanskje han er den eneste i Frankrike som har et så fransk navn. Ingen i familien hans er blandet med noen, du vet, slik som mormonene i Amerika, sa Eric Cantona i et intervju med den britiske avisen The Guardian.

– Én ting er sikkert, Benzema og Ben Arfa er to av de beste franske fotballspillerne, og de skal ikke være med i EM. Benzema og Ben Arfa har nordafrikansk opprinnelse, så debatten er åpen,» fortsatte den tidligere Manchester United-stjernen i intervjuet.

Noen dager senere ble huset til Deschamps tagget med ordene «rasist» på veggen.

Nå møtes de to sannsynligvis i retten. Fredag måtte Cantona møte hos en dommer, hvor han fikk lest opp anmeldelsen.

(©NTB)