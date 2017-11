Arsenal med målfest i London, Chelsea vant knepent

NTB Sport

Alexandre Lacazette sendte Arsenal i føringen etter bare tre minutters spill mot Huddersfield i London. Franskmannen gjorde ingen feil alene med gjestenes keeper Jonas Lössl.

Olivier Giroud doblet for vertene fra kort hold etter 68 minutter, og like etter gjorde Alexis Sánchez 3-0. Mesut Özil punkterte kampen med 4-0 i det 72. minutt. På tampen satte Giroud inn sin andre fulltreffer for dagen til hele 5-0, noe som også ble sluttresultatet.

– Det ble komfortabelt de siste 20 minuttene, men jeg må si at Huddersfield kjempet veldig bra. I annen omgang følte jeg noen ganger at det kunne blitt 1-1, men kampen endret seg totalt da vi scoret det andre målet, sa Wenger ifølge BBC.

Arsenal er tabellfirer i Premier League, poenget bak Chelsea. Det er fire poeng opp til tabelltoer Manchester United.

Rüdiger matchvinner

Antonio Contes Chelsea-mannskap tok en viktig 1-0-seier hjemme mot formsvake Swansea. Antonio Rüdiger ble kampens eneste målscorer med sin fulltreffer i det 55. spilleminutt. Midtstopperen headet ballen inn i nettmaskene via bakken.

Manager Conte ble sendt på tribunen underveis. Italieneren protesterte voldsomt da Chelsea ikke fikk en corner, noe som førte til at dommer Roger East tok affære. En misfornøyd Conte måtte dermed forlate hjemmelagets benk.

Swansea prøvde å mobilisere til en opphenting, men uten å lykkes. Dermed tok vertene tre viktige poeng på Stamford Bridge.

Burnley forbi Spurs

Overraskelseslaget Burnley slo Joshua Kings Bournemouth 2-1 på bortebane. King scoret vertenes trøstemål til 1-2 fra kloss hold i det 79. minutt, men Chris Wood og Robbie Bradys mål sørget for jubel for «The Clarets» til slutt.

Burnley er oppe på sjetteplass i serien. Onsdagens trepoenger tok laget forbi Tottenham på tabellen. Spurs tapte 1-2 borte mot Leicester i serien tirsdag.

– Vi er der vi er i ligaen, og alle er overrasket over det. Men jeg ser spillerne jobbe hele tiden, og jeg har sterk tro på denne troppen, sa Burnley-manager Sean Dyche etter seieren.

Arsenal tar imot Manchester United i London i neste serierunde, mens Chelsea tar imot Newcastle. Sean Dyche og Burnley gjester Leicester.

(©NTB)