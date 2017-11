Wenger: – Özil og Sánchez drar ikke i januar

NTB Sport

Det er lenge blitt spekulert i framtiden til London-lagets to største profiler. Begge er inne i sitt siste kontraktsår med klubben og ryktes stadig bort fra Emirates.

Wenger forventer uansett at begge spillerne fullfører sine kontrakter og spiller for de røde og hvite fram til sommeren, minst.

– Ja, selvsagt, svarte Arsenal-manageren da han på tirsdagens pressekonferanse ble spurt om spillerne fortsatt er i klubben etter nyttår.

Gunners-sjefen ble også spurt om det er mulighet for at de to stjernene vil forlenge sine kontrakter med klubben.

– Jeg er ikke den eneste som kan bestemme det, spillerne har noe de skulle ha sagt de også. Men hadde det vært opp til meg, så ja. Det har vi sagt mange ganger.

Sánchez satte inn sitt tredje ligamål for sesongen på straffespark mot Burnley søndag. I fjor var han Arsenals mest målfarlige spiller med 24 scoringer i Premier League.

Özil, som sto over på grunn av sykdom mot Burnley, er usikker til onsdagens kamp hjemme mot Huddersfield.

