NTB Sport

– Først og fremst er jeg glad på Stines vegne, men vi forhaster oss ikke med tanke på spill. Det er gledelig bare at det er en mulighet for at hun kan være med, sier landslagstrener Klavs Bruun Jørgensen.

Bodholt regnes som en dansk nøkkelspiller, men kneplager gjorde at hun ble erstattet av Rikke Iversen i VM-troppen.

Hun er fortsatt ikke inne blant de 16 i troppen, men skal få kneet testet i Tyskland og kan bli hentet inn i troppen underveis i VM.

(©NTB)