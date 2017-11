Srour blir neste norske Sauerland-bokser

NTB Sport

Team Sauerland har gjennom mange år vært skolen der de beste norske proffbokserne går for virkelig å slå gjennom på den store boksescenen.

Cecilia Brækhus signerte for promotorselskapet i 2007 og fikk sitt gjennombrudd der før hun opprettet sitt eget selskap, First Lady Promotion.

– Det er der jeg fikk lære proffboksing fra A til Å. Det var litt av en skole, og der var det ikke noe sutring, der var det beinhardt. Det var et overlevende DDR-regime, og vi startet klokken sju om morgenen med å løpe med snø opp til knærne, har Brækhus sagt til NTB om tiden i Sauerland.

Nå blir Hadi Srour, som gikk hardt ut mot nettopp First Lady Promotion etter stevnet i Melsomvik, proff og en del av den tyske stallen.

– Jeg skal vise hvem som skal ta over tronen som den beste proffbokseren i Norge, sier han til NTB.

I form

22-åringen er kanskje den mest lovende norske bokseren på vei opp. Han bokset som amatør under begge de to stevnene i Oslo Spektrum og vant enkelt begge ganger.

Nylig vant han en stor amatørturnering i Sverige med 400 deltakere. Vestfoldingen, som bokser i 64-kilosklassen, gikk opp en vektklasse (69 kilo) i Sverige, men gikk helt til topps og ble i tillegg kåret til stevnets beste bokser.

Semifinaleseieren kom på knockout da han sendte svensken Adolpe Silva, som er nordisk mester i 69 kilo, i kanvasen.

Debuterer i Arendal

Srour blir ikke eneste nordmann i Sauerland-stallen. Fra før er både Tim-Robin Lihaug og Kai Robin Havnaa en del av promotorselskapet.

Det er også Brækhus' tidligere motstandere Klara Svensson og Mikaela Laurén.

Srour, som har bemerket seg under Brækhus-stevnene med sitt publikumsvennlige vesen, får sin debut for Sauerland-stallen under et stevne i Arendal 3. februar. Der bokser Havnaa hovedkampen.

– Jeg er klar for å stjele showet i Arendal, avslutter Srour selvsikkert.

