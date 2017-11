Sampdoria tok seg videre

NTB Sport

Genova-klubben gjorde kort prosess med Pescara og vant 4-1, mens Cagliari og Spal begge måtte se seg slått av lag fra lavere divisjoner.

Cagliari tapte 1-2 for Pordenone fra Serie C hjemme på Sardinia, mens Spal tapte 0-2 hjemme for Cittadella fra Serie B.

Pordenone, som er i nærheten av Venezia, møter Inter i åttedelsfinale i desember, mens Cittadella møter Lazio i hovedstaden.

Sampdoria ledet 3-0 etter første omgang takket være scoringer av David Kownacki, Gastón Ramírez og Gianluca Caprari. Kownacki scoret sitt annet mål før gjestene fikk sitt trøstemål.

Sampdoria møter Fiorentina i åttedelsfinalen.

Øvrige kamper i 4. runde spilles onsdag og torsdag.

