Russiske etterforskere svartmaler dopingvarsler

– Rodtsjenkov delte personlig ut medisiner til idrettsutøvere og trenere. De kjente ikke til virkningene de hadde. Det viste seg senere å være dopingmidler, uttalte Russlands statlige utredningskomité i en pressemelding tirsdag.

Anklagen kom dagen etter at ytterligere fem russiske idrettsutøvere ble utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) fra alle framtidige OL. En omfattende begrunnelse for Alexander Legkovs utelukkelse ble også offentliggjort på IOCs nettsider mandag.

De russiske etterforskerne beskylder i tillegg Rodtsjenkov for å ha ødelagt utøvernes dopingtester, skjult sine kriminelle handlinger, og for deretter å ha anklaget Russland for å ha et dopingsystem.

Vitnebeskyttelse

Rodtsjenkov ledet antidopinglaboratoriet i både Moskva og Sotsji under 2014-OL. Det var han som varslet om systematisk juks fra russernes side. I mars 2016 gikk han i eksil i USA. Der lever den tidligere antidopingsjefen under FBIs vitnebeskyttelse.

I september utsendte en domstol i Moskva en arrestordre på Rodtsjenkov.

For snart ett år siden ble omfanget av russernes dopingprogram kjent. Bevisene ble samlet inn i en WADA-gransking ledet av Richard McLaren.

IOC har de siste ukene utestengt en rekke russiske idrettsutøvere. De det gjelder er også blitt diskvalifisert og fratatt alle resultater oppnådd under OL i Sotsji.

Mange av dem tok medaljer på hjemmebane, deriblant gullvinner Legkov. Langrennsstjernen var en av de første IOC iverksatte sanksjoner mot. Mandag ble detaljer rundt avgjørelsen sluppet.

Skrapemerker

I en rapport på over 40 sider kommer det fram at hovedfunnet er at Legkovs prøveglass fra Sotsji-lekene hadde skrapemerker på seg. Det mener IOC er et bevis på at de forseglede prøvene er blitt åpnet og tuklet med flere ganger.

– To av flaskene viser merker som indikerer at de er blitt åpnet. Det bekrefter at utøveren har vært involvert i dopingbedrageriet, står det i dokumentasjonen til IOC.

I Sotsji vant Legkov individuelt OL-gull på femmila. Han tok også stafettsølv under de samme lekene.

