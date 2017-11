Marcelo medga skatteunndragelse

NTB Sport

Brasilianeren kom med innrømmelsen i retten som ledd i en avtale han er i ferd med å inngå med aktoratet. Avtalen vil i sin tur bli lagt fram for en dommer og føre til at Marcelo slipper med en betinget fengselsstraff på fire måneder og tilbakebetaling av unndratt beløp samt en bot tilsvarende 40 prosent av beløpet han gjemte for skattemyndighetene.

Marcelo skal ha brukt selskaper i Uruguay og Storbritannia for å gjemme rettighetsinntekter.

Mange fotballstjerner i Spania har havnet i skattemyndighetenes søkelys. I fjor ble Lionel Messi dømt til 21 måneders betinget fengsel og bøter på 2,1 millioner euro for flere tilfeller av skatteunndragelse.

Cristiano Ronaldo er anklaget for å ha gjemt unna 14,7 millioner euro (143 millioner kroner) for skattemyndighetene.

(©NTB)