FIFA: – Ingen tegn til utbredt doping i russisk fotball

Russland er de siste årene blitt fratatt flere medaljer i sommer- og vinter-OL etter avsløringene om utstrakt bruk av doping, inkludert tukling med dopingtester.

Fotball er en av idrettene der det ifølge Verdens antidopingbyrå (WADA) er blitt dekket over positive dopingprøver.

– Ut fra den informasjonen vi har, kan vi ikke snakke om utstrakt bruk av doping i russisk fotball, heter det i en uttalelse fra FIFAs generalsekretær Fatma Samoura tre dager før VM-trekningen skal finne sted i Moskva.

Hun sier også at alle dopingtester som blir tatt under verdensmesterskapet, vil bli fraktet til Lausanne i Sveits for analyser samme dag.

