Buffon hedret som årets spiller

NTB Sport

– Jeg er glad og stolt. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få en slik utmerkelse, sa Buffon etter å ha mottatt trofeet.

Det er en liten trøst etter at VM-håpet ble knust av Sverige i omspillskampene.

– Italia – Sverige (0-1 sammenlagt) var den største skuffelsen i mitt liv, sa Buffon til Sky Italia og la til at de er nødt til å komme seg videre.

– Sesongen må ende best mulig, og det er så mange mål å nå med Juventus.

Juventus' evigunge keeper har vunnet det aller meste som fotballspiller. Han ble europamester med U21-laget i 1996 og verdensmester med Italia i 2006. Med klubblag er han blitt seriemester med Juventus en rekke ganger, han har vunnet den italienske cupen, UEFA-cupen og den italienske supercupen. Mesterligatrofeet mangler derimot fortsatt.

Under mandagens utdeling fikk Napoli-trener Maurizio Sarri prisen som årets trener for å ha kjempet om tittelen med et langt mindre budsjett enn Juventus.

Årsprisene i Serie A deles ut før jul til tross for at sesongen strekker seg fra august til mai.

(©NTB)