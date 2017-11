Arsenal henter sportsdirektør fra Barcelona

NTB Sport

Ansettelsen ble bekreftet av Arsenal tirsdag. Sanllehi starter i jobben i februar.

Spanjolen ga seg nylig i Barcelona, der han hadde vært en del av klubbledelsen siden 2003. De siste årene hadde Sanllehi en direktørrolle i katalanernes sportslige avdeling.

I Arsenal får 48-åringen ansvaret for å lede framtidige kontraktsforhandlinger med spillere. Han skal jobbe sammen med manager Arsène Wenger, klubbdirektør Ivan Gazidis og forhandler Huss Fahmy.

– Rauls ansettelse er nok et viktig skritt på veien i utviklingen av en infrastruktur klubben trenger for å ta det neste steget. Raul har mange kontakter og et omfattende nettverk i hele fotballverdenen. Han har vært direkte involvert i noen av de største overgangene i Europa de siste årene. Vi ser fram til å få hans ekspertise til Arsenal, sier Gazidis.

Nylig sikret Arsenal seg sjefspeideren Sven Mislintat fra den tyske storklubben Borussia Dortmund. Han får ansvaret for å finne og utvikle talenter i London-klubben.

Wenger har i en årrekke vært en av engelsk fotballs mektigste managere. Nå letter Arsenal på franskmannens arbeidsbyrde. 68-åringen skrev i sommer under en ny toårskontrakt.

Den siste ukens ansettelser blir sett på som et klart tegn på at Arsenal har intensivert arbeidet med å forberede seg på en tid uten Wenger ved roret.

(©NTB)