Appellkomiteens kjennelse i Souloy-saken klar onsdag

NTB Sport

Det Norske Travselskaps domskomité fant i juni Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av antidopingreglementet og utelukket ham i 15 år. Han ble også ilagt en bot på 500.000 kroner.

Den franske travtreneren anket saken, og appellkomiteen avholdt muntlig forhandling 8. og 9. november. Onsdag blir kjennelsen offentliggjort. Det skjer 13.15 i Hestesportens Hus på Bjerke travbane.

Bakgrunnen for saken er dopingprøver av fire hester under løp på Bjerke 12. juni 2016. Det ble funnet koboltinnhold langt over de internasjonale grenseverdiene, og Souloy ble anmeldt til DNTs domskomité.

