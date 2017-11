Zucca med assist da Rangers vant på straffer

NTB Sport

Jimmy Vesey satte den avgjørende pucken i mål for Rangers. Zuccarello var blant spillerne som bommet i straffeslagkonkurransen.

- Vi må være med fornøyd med det vi har gjort her de siste fire ukene. Vi hadde en tøff periode, men vi gjorde jobben vår i dag med en virkelig sterk tredjeperiode. Vi bør være fornøyd med hvordan vi spiller og med hvordan vi evner å vinne kampene, sa Rangers-målvakt Henrik Lundqvist etter kampen.

New York Rangers fikk en tung start hjemme i Madison Square Garden. Etter 7.54 sørget Loui Eriksson for å ta de canadiske gjestene opp i 1-0.

Canucks var klart mest skuddvillig i første periode og satte ofte Lundqvist på prøve. Bortelaget noterte seg for elleve skudd på mål mot Rangers' fire i løpet av de 20 første minuttene.

Vondt ble til verre da Jake Virtanen doblet ledelsen litt over sju minutter ut i annen periode. Rangers fikk tilbake troen etter at Jesper Fast reduserte etter drøyt 38 minutter.

Zuccarello gjorde sitt 18. målpoeng for sesongen da han serverte Michael Grabner pucken i forkant av hjemmelagets utligning. Det skjedde 19 sekunder ut i tredje periode.

Like etter var Canucks tilbake i føringen. Sam Gagner ga canadierne 3-2. Fire minutter senere var lagene à jour. Jimmy Vesey sørget for 3-3, og siden det ikke kom flere scoringer måtte kampen ut i forlengning. Den ble målløs, og dermed måtte det straffer til for å få en vinner. Der viste New York Rangers seg sterkest.

Zuccarello og co. står med fire strake seirer.

