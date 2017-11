Tre år med plusstall i Eliteserien

NTB Sport

– Vi har gjort hattrick på økonomi. Bunnlinjen i Eliteserien er positiv tre år på rad, sier Leif Øverland.

Han er administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), ligaforeningen for Eliteserien og 1. divisjon.

– Eliteseriebarometeret viser tall som det er grunn til å bli stolt av. Europaligaspill betyr mye for norsk fotballøkonomi, og klubbene er blitt dyktigere på spillerutvikling og spillersalg. Klubbene er i voldsom fremgang. Det skyldes dyktig lederskap og det bygges gode fundamenter både i Eliteserien og 1. divisjon, sier Øverland.

Men noen klubber sliter fortsatt, som nedrykksklare Viking, hvor en rekke personer må gå. Aalesund må også gjennom en kuttrunde etter nedrykket fra Eliteserien. Totalinntrykket er imidlertid «god kontroll». Lavere spillerlønninger har ført til en langt større edruelighet i norsk fotball.

Norsk fotball feirer seg selv senere mandag. En rekke priser deles ut under den TV-sendte «Fotballfesten» på Ullevaal stadion. Dit kommer det som kan krype og gå i norsk fotball.

Søt musikk

Øverland har en klar ambisjon om at norsk fotball må heve seg i europacupene.

– Det er veldig enkelt. Sportslige ambisjoner bør være knyttet til spill i Champions League og europaligaen, og det vil fôre landslaget med spillere som kan ta det neste steget. Vi som ledere skal tilrettelegge for klubbene slik at Europa-ambisjonen er mulig. Hardt arbeid med tydelige spilleregler der målet er tindrende klart: Flere norske lag i Europa er bra for norsk fotball. Det er bra for spillerne, klubbene, Lars Lagerbäck og en drøm for oss supportere, sier Øverland til NTB.

Han henter inspirasjon hos artister som Kygo og Alan Walker, som begge har hatt stor suksess utenfor landegrensene.

– Det må være lov å tenke stort. Hvem skulle trodd at norsk musikk skulle herje internasjonale hitlister for noen år siden. Ved å trene best, kan vi få til det samme i fotballen, sier Øverland.

Voksen lillesøster

Fotballtoppen er klar på at kvinnene skal løftes fram i årene framover. NTF samarbeider tett med Serieforeningen for kvinnefotball, og Øverland gleder seg stort over sponsorfesten i Toppserien.

– Selvsagt kan vi gjøre mer. Det handler om holdninger. Norsk fotball må innse at lillesøster er blitt voksen. Hvorfor skulle ikke fotballjentene kunne skape samme stolthet og begeistring som håndballjentene, sier Øverland.

